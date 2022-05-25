Şüphe üzerine durduruldu, 62 adet uyuşturucu hap çıktı - Haberler

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Şüphe üzerine durduruldu, 62 adet uyuşturucu hap çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüphe üzerine durduruldu, 62 adet uyuşturucu hap çıktı

Manisa'nın Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 62 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 62 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine A.K. isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada 62 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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