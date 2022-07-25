Şüphe üzerine durdurulan şahsın 17 suçtan arandığı ortaya çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şüphe üzerine durdurulan şahsın 17 suçtan arandığı ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şüphe üzerine durdurulan şahsın 17 suçtan arandığı ortaya çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın 17 suçtan arandığı belirlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın 17 suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şehitler Mahallesi Derbent Caddesi'nde uygulama yapan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ş.A.'nın(42) kimlik sorgusunda değişik suçlardan olmak üzere toplam 17 suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salihli Derbent Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title