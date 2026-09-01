Antalya'da SUP macerası: Yunanistan'a giderken deniz polisi kurtardı

Antalya'da SUP ile denize açılan 2 kişi, küreklerinin kırılmasının ardından farklı noktalarda mahsur kaldı. Şahıslardan birinin kıyıdan yaklaşık 3 mil, diğerinin ise 1 mil açıkta deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Kurtarılan gençlerden biri, gazetecilere, "Yunanistan'a gidecektik, Yalım'a kadar gidebildik" dedi.

Olay, bugün saat 10.35 sıralarında Antalya açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı sahilinden SUP ile denize açılan Hüseyin Alp K. ile İbrahim C., bir süre sonra küreklerinin kırılması nedeniyle kıyıya dönemedi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada şahıslardan biri kıyıdan yaklaşık 3 mil, diğeri ise yaklaşık 1 mil açıkta farklı noktalarda bulundu. Denizde mahsur kalan 2 kişi, deniz polis i ekiplerince bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

Şahısların sağlık ekiplerinden herhangi bir talepte bulunmadığı, yapılan kontrollerinde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

Kurtarılan şahıslardan biri, gazetecilerin olayın nasıl olduğu yönündeki sorusuna, "Yunanistan'a gidecektik, Yalım'a kadar gidebildik. Uyumadık, küreklerimiz kayboldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı