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Sünnet Düğünü Sonrası Zehirlenme: 60 Davetli Hastanelik Oldu

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan sonra 60'tan fazla davetli mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Sünnet düğünü kabusa döndü: 60'tan fazla davetli hastanelik oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen sünnet düğünü sonrası 60 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Yenimahalle Menderes Caddesi'nde bir dernekte öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. İddiaya göre, tavuklu pilav yiyen bazı davetliler evlerine döndükten sonra mide bulantısı ve kusma gibi zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çok sayıda ihbar üzerine bölgedeki farklı noktalara sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan bazı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. 60'tan fazla kişinin benzer şikayetlerle hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Sünnet Düğünü Sonrası Zehirlenme: 60 Davetli Hastanelik Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI GÖKDEMİR - 3.Sayfa

Yerel Haberler Mide bulantısı Zehirlenme Güvenlik Etkinlik Çayırova Kocaeli 3-sayfa Sünnet Sağlık Kusma

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