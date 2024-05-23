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Sumbas'ta erkek kardeşi tarafından öldürülen çiftin cenazeleri toprağa verildi

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde, erkek kardeşi tarafından öldürülen kadın ve kocasının cenazeleri toprağa verildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde, erkek kardeşi tarafından öldürülen kadın ve kocasının cenazeleri toprağa verildi.

Olay, 22 Mayıs Çarşamba günü Sumbas'ın Gafarlı köyü Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Yusuf Özerli (46) ve eşi Şadiye Özerli (41) yaşadıkları evde tüfekle vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetin işlendiği evin yaklaşık 1 kilometre uzağında ise öldürülen Şadiye Özerli'nin erkek kardeşi 33 yaşındaki Hacı Ahmet Cengiz'in cesedi bulundu. Jandarma yaptığı araştırma neticesinde Hacı Ahmet Cengiz'in ablası Şadiye Özerli ve eniştesi Yusuf Özerli'yi tüfekle vurarak öldürüp, ardından da aynı tüfekle intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, bugün teslim alındı. Şadiye Özerli ve Yusuf Özerli'nin cenazesi olayın meydana geldiği Gafarlı köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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