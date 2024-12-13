Sultanhisar'da Sera Naylonu Hırsızlığı: Bir Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sera naylonu çalan 2 şüpheliden biri jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, diğeri ise her yerde aranıyor.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yağdere Mahallesi Soğukkuyu Mevkiinde S.G. isimli şahsa ait sera naylonları çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu S.B. ve M.Ö. isimli şüpheli şahısların hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. S.B. isimli şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alırken, saklamış oldukları sera naylonları da bulunarak sağlam bir şekilde mal sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Ö. isimli şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürdüğü öğrenildi. - AYDIN