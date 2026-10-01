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Sultanhisar'da kavgada odun darbesiyle 1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Sultanhisar'da kavgada odun darbesiyle 1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde birlikte alkol alan 3 kişi arasında çıkan kavgada başına odunla darbe alan 37 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından H.B. ve G.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı; soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde birlikte alkol alan 3 kişi arasında çıkan kavgada başına odunla darbe alan 37 yaşındaki Erhan Yalçın hayatını kaybetti.

Olay, Sultanhisar ilçesine bağlı Demirhan Mahallesi 1728 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Yalçın (37), H.B. (45) ve G.S. (37) birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Erhan Yalçın, başına aldığı odun darbesiyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Yalçın'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından H.B. ve G.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemleri için Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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