Sultangazi'de yoğun trafikte zikzak çizen motosiklet sürücüsü kameraya kaydedildi

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yoğun trafikte zikzak çizerek ilerleyen motosiklet sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Sultangazi-Arnavutköy istikameti Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PRZ 938 plakalı motosikletin sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu sırada araçların arasında zikzak çizerek ilerledi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün o anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı