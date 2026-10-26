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Sultangazi'de yoğun trafikte zikzak çizen motosiklet sürücüsü kameraya kaydedildi

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Sultangazi'de yoğun trafikte zikzak çizen motosiklet sürücüsü kameraya kaydedildi Haber Videosunu İzle
Sultangazi'de yoğun trafikte zikzak çizen motosiklet sürücüsü kameraya kaydedildi
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sabah saatlerinde yoğun trafikte araçların arasında zikzak çizen motosiklet sürücüsü, kendi canını ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yoğun trafikte zikzak çizerek ilerleyen motosiklet sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Sultangazi-Arnavutköy istikameti Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PRZ 938 plakalı motosikletin sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu sırada araçların arasında zikzak çizerek ilerledi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün o anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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