Sultangazi'de Tramvay Seferleri Elektrik Arızası Nedeniyle Durdu

Sultangazi'de tramvay seferleri durdu, yoğunluk yaşandı

İSTANBUL - Sultangazi'de tramvay hattında meydana gelen elektrik arızası nedeniyle seferler durunca, duraklarda yoğunluk yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sultangazi Mescidi Selam Topkapı tramvay hattında Sultançiftliği istasyonunda yaşanan elektrik arızası nedeniyle seferler durdu. Uzun süre hizmet verilemeyince duraklarda yoğunluk yaşandı. İşlerine veya okullarına gitmek için yollara çıkan vatandaşlar bir süre arızanın giderilmesini bekledi. Ekiplerin çalışmasının ardından arıza giderilince tramvay yeniden hizmet vermeye başladı.