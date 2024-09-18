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Trafikte korna çaldığı gerekçesiyle 3 kişinin saldırısına uğradı

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Sultangazi'de bir sürücü, trafikte önüne çıkan araca korna çaldığı için 3 kişi tarafından darp edildi. Olay anı cep telefonu saniye saniye kaydedildi.

Olay, Sultangazi'de meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, trafikte aniden önüne çıkan bir araca korna çaldı. Sürücünün korna çaldığı araçtan inen 3 kişi, genç sürücüyü darp etti.

VATANDAŞLAR OLAYA MÜDHALE ETTİ

Şüphelilerin sürücüye saldırdığı gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Şahısların sürücüye saldırdığı anlar ve vatandaşların müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonuyla kaydedildiklerini fark eden şüphelilerden biri, araçtan plakayı söktü. Saldırganlar, plakasız araçla olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Sultangazi Güvenlik Politika 3-sayfa trafik Olay Suç

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