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Sultangazi'de telefon aksesuarı dükkanı önünde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde akşam saatlerinde telefon aksesuarları satan iş yerinin önünde silahlı kavga çıktı; 1 kişi vurularak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalamak için polis çalışma başlattı.

İstanbul Sultangazi'de telefon aksesuarları satan iş yerinin önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, telefon aksesuarları satan bir iş yerinin önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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