İstanbul'da vahşet! Tartışma yaşadığı babasını boğazını keserek öldürdü

İstanbul'da vahşet! Tartışma yaşadığı babasını boğazını keserek öldürdü
İstanbul Sultangazi'de 29 yaşındaki Burhan Güneşli tartışma sırasında babası Nuri Güneşli'yi boğazını keserek öldürdü. Gözaltına alınan genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultangazi'de Burhan Güneşli (29) babası Nuri Güneşli'nin (54) boğazını keserek öldürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Cebeci Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, baba Nuri Güneşli ve oğlu Burhan Güneşli gece saatlerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Burhan Güneşli babası Nuri Güneşli'nin boğazını kesti.

İstanbul'da vahşet! Tartışma yaşadığı babasını boğazını keserek öldürdü

POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

Burhan Güneşli, polisi arayıp babasını bıçakladığını söyledi. Olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde baba Nuri Güneşli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Burhan Güneşli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'da vahşet! Tartışma yaşadığı babasını boğazını keserek öldürdü

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
500

Baba katili evlat cezaevinde yaptığın yanlışın farkına varacak. dört duvar arasında zaman geçmeyecek. geceleri düşünmekten sabah olmayacak hiç bir güneş o mahkumun tahliyesi için doğmayacak.

Hayırlı evlat :(

