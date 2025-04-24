Sultangazi'de Silahlı Kavga Anbean Kaydedildi

Sultangazi'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga kamerada

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların sokak ortasında birbirlerine silahla ateş açtığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birisi elindeki silahla diğer grup üyelerine ateş etmeye başladı. Diğer grup üyelerinin de karşılık verdiği kavgada kovalamaca başladı. Tarafların diğer grup üyelerini kovaladığı esnada etrafa rastgele ateş açtı. Korku dolu anların yaşandığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.