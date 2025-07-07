Sultangazi'de polise bıçaklı saldırı! Saldırgan biber gazıyla yakalandı

Sultangazi'de polise bıçaklı saldırı! Saldırgan biber gazıyla yakalandı
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Sultangazi'de devriye görevi yapan bir polis ekibine bıçaklı saldırıda bulunan kişi, olay sonrası kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucunda biber gazıyla etkisiz hale getirilen saldırgan yakalandı.

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, devriye görevi yapan polis ekibine bıçaklı saldırıda bulundu. Olay sonrası kaçmaya çalışan saldırgan, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Merkez Camii önünde henüz bilinmeyen bir nedenle S.U. isimli şahıs, Merkez Camii önünde devriye görevi yapan polis ekibine bıçakla saldırdı.

POLİSİ BIÇAKLADI, BİBER GAZIYLA YAKALANDI

Olay sonrası polis, yaya olarak kaçan şahsı kovalamaya başladı. Kovalamacının ardından şüpheli S.U. (35), ara sokakta biber gazı kullanılarak yakalandı. Saldırgan yakalandıktan sonra elindeki bıçağı sokağa attı. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü. Polis, daha sonra şüphelinin attığı bıçağı bir binanın önündeki boşlukta bularak emniyete götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Ya arkadaş resmen cana kast var ne biber gazı ya, nasıl ezik olduk böyle ya. Polisi kendini bile koruyamaz yapan sistem bizi nasıl koruyacak anlamıyorum.

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