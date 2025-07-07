Sultangazi'de polise bıçaklı saldırı! Saldırgan biber gazıyla yakalandı

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, devriye görevi yapan polis ekibine bıçaklı saldırıda bulundu. Olay sonrası kaçmaya çalışan saldırgan, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Merkez Camii önünde henüz bilinmeyen bir nedenle S.U. isimli şahıs, Merkez Camii önünde devriye görevi yapan polis ekibine bıçakla saldırdı.

POLİSİ BIÇAKLADI, BİBER GAZIYLA YAKALANDI

Olay sonrası polis, yaya olarak kaçan şahsı kovalamaya başladı. Kovalamacının ardından şüpheli S.U. (35), ara sokakta biber gazı kullanılarak yakalandı. Saldırgan yakalandıktan sonra elindeki bıçağı sokağa attı. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü. Polis, daha sonra şüphelinin attığı bıçağı bir binanın önündeki boşlukta bularak emniyete götürdü.