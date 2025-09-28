Sultangazi'de Otoyolda Kaza: Sürücü Kaçtı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Haberler

Sultangazi Tem Otoyolu'nda aşırı hızla seyreden Maserati marka araç, başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan sürücü olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi'de otoyolda hızla seyreden sürücü bir başka otomobile arkadan çarptı. Kazaya sebep olan sürücü olay yerinden yaya olarak kaçarken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kaza 03.30 sıralarında Sultangazi Tem Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı hız yapan 34 ROH 36 plakalı Maserati marka araç Ö.Ö.(22) yönetimindeki 34 NA 4577 plakalı Seat marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Seat marka araç kontrolden çıkarak otoyolda savruldu. Kaza sonrası alkollü olduğu iddia edilen Maserati sürücüsü olay yerinden kaçtı. Otoyolda savrulduktan sonra durabilen Seat marka aracın sürücüsü Ö.Ö'nün ise omzunun çıktığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiğin geçişini kontrollü olarak sağlarken, iki şerit trafiğe kapatıldı. Yaralı Ö.Ö. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle yola saçılan araç parçaları Karayolları ekiplerince temizlendi. Aşırı hız yapan ve kazaya sebep olan aracın motoru ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle soğutuldu.

Kaçan sürücü için çalışma başlatıldı

Kazaya karışan ve kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Bölgede kısa süreli trafik oluştu. Polis ekipleri kazaya sebep veren ve firari durumda olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

