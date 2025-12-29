Saldırganın ilk vukuatı değilmiş! 16 yaşındaki kız öğrenciye kurşun sıktı

Haberler

İstanbul Sultangazi'de otobüs bekleyen 16 yaşındaki bir kız öğrenciye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bölgede bulunan bir vatandaş yaralanırken, saldırgan polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önce ateş açtığı kızı ve başka öğrencileri taciz ettiği ve ailelerin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Sultangazi'de otobüs bekleyen bir kız öğrenciye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda olayla ilgisi olmayan bir vatandaş yaralanırken, saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cebeci İETT Otobüs Garajı'nda yaşandı. İddiaya göre, otobüs durağında bekleyen 16 yaşındaki kız öğrenciye bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

16 YAŞINDAKİ KIZ ÖĞRENCİYE SİLAHLI SALDIRI

Bu sırada bölgede bulunan polis ekipleri durumu fark ederek saldırgana müdahale etti. Açılan ateş sonucu öğrenciye bir şey olmazken, o esnada oradan geçen bir vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kurşunlardan bazılarının seyir halindeki bir araca da isabet ettiği öğrenildi. Şüphelinin daha önce ateş açtığı kızı ve başka öğrencileri taciz ettiği ve ailelerin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

