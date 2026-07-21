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Sultangazi'de otluk alandan ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Sultangazi'de otluk alandan ormana sıçrayan yangın söndürüldü
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler, ekiplerin mücadelesi ile daha fazla büyümeden söndürüldü.

Sultangazi ilçesi Merkez Habibler Mahallesi Sarıkamış Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanın yakınındaki otluk alanda saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Yangın ormanlık alana sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı. Yangın ekiplerin mücadelesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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