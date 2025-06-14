Sultangazi'de Orman Yangınlarına Karşı Geniş Çaplı Tatbikat Düzenlendi

Sultangazi'de Orman Yangınlarına Karşı Geniş Çaplı Tatbikat Düzenlendi
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Sultangazi'de yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangınlarına karşı alınacak önlemler kapsamında geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, orman yangınlarına müdahale ekipleri 24 saat esasına göre eğitim aldı.

Sultangazi'de, yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren orman yangınlarına karşı alınacak önlemler kapsamında geniş çaplı bir tatbikat düzenlendi.

Sultangazi'de, yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren orman yangınlarına karşı alınacak önlemler kapsamında geniş çaplı bir tatbikat düzenlendi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, Gazi Kent Ormanları çevresinde 24 saat esasına dayalı orman yangınlarına müdahale ve önleme tatbikatı yapıldı. Tatbikata, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin yanı sıra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler, Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve dron destekli ekipler ile motorize ve yaya devriye timleri katıldı.

Özellikle ormanlık alanların yoğun olduğu bölgelerde olası yangınlara hızlı ve etkin müdahale için planlanan tatbikatta, havadan helikopter destekli keşif uçuşları ve baraj üzerinden bot devriyeleri de gerçekleştirildi. Tatbikatla birlikte hem personelin koordinasyon kabiliyeti test edildi hem de yangına müdahale kapasitesi gözler önüne serildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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