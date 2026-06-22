Haberler

Sultangazi'de meslek yüksek okulunda yangın

Sultangazi'de meslek yüksek okulunda yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sultangazi'deki Sosyal Bilimler Yüksek Meslek Okulu'nda elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Sosyal Bilimler Yüksek Meslek Okulu'nda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 13.45 sıralarında Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde bulunan Sosyal Bilimler Yüksek Meslek Okulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın trafosunun bulunduğu bodrum kattaki elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından binada oluşan yoğun duman tahliye edildi.

Olayda yaralanan olmazken, ekipler çalışmalarını tamamlamalarının ardından bölgeden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan başkan AK Parti'de! Erdoğan'ın elini öpüp rozeti taktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün kurak topraktı, bugün göl evi oldu

Dün kurak topraktı, bugün göl evi oldu
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı

Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek çok başka çıktı
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan 'İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam' resti

Tüm dengeleri değiştirecek iddia! Mansur Yavaş'tan İmamoğlu resti
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı

Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla

Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler

Anaokulunda infial yaratan görüntü! Şüpheli gözaltına alındı

Anaokulunda infial yaratan olay! Görüntü polisleri harekete geçirdi