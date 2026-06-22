Sultangazi'de meslek yüksek okulunda yangın

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Sosyal Bilimler Yüksek Meslek Okulu'nda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 13.45 sıralarında Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde bulunan Sosyal Bilimler Yüksek Meslek Okulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın trafosunun bulunduğu bodrum kattaki elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından binada oluşan yoğun duman tahliye edildi.

Olayda yaralanan olmazken, ekipler çalışmalarını tamamlamalarının ardından bölgeden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı