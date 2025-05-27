Sultangazi'de Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Tıraş

Sultangazi'de motosiklet üzerinde yolculuk yapan bir berber, seyir halindeki sürücüyü tıraş etti. Trafikte tehlikeye davetiye çıkaran anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir motosikletin arkasında oturan berber, motosikleti kullanan arkadaşını tıraş etmeye başladı. Tehlikeli yolculuk sırasında berber, tıraş makinesiyle sürücünün saçlarını kısaltırken, bir yandan ise dengesini kaybetmemeye çalıştı. O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde berberin, motosiklet hareket halindeyken saç kesimi yaptığı, sürücünün ise tıraşa rağmen motosikleti kullanmaya devam ettiği görüldü. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki çekti. İzleyenler, hem şaşkınlık yaşadı hem de tehlikeli hareket nedeniyle tepki gösterdi. - İSTANBUL