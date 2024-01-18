Sultangazi'de makas atan araç dampere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sultangazi'de makas atan araç yol kenarındaki dampere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL - Sultangazi'de trafikte makas atarak ilerleyen araç, yol kenarına bırakılan dampere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Olay, 22.30 sıralarında TEM otoyolu Metris Tekstilkent yönünde meydana geldi. İddiaya göre makas atarak ilerleyen Ebubekir Civelek yönetimindeki 34 BBA 976 otomobil yol kenarına bırakılan 59 ADM 223 plakalı arızalı dampere çarptı. Çarpma sonucunda otomobilde bulunan üç kişi araçta sıkıştı. Kazayı görenler ekiplere ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Sılan Nur Salman, Ebubekir Civelek ve Melisa Çeliktaş'ı sıkıştıkları yerden kurtarırken sağlık ekipleri sıkışan Sılan Nur Salman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta bulunan Melisa Çeliktaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken araç sürücüsü Ebubekir Civelek'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yolda trafik akışı kaza sebebiyle tek şeritten sağlandı.