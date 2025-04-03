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Sultangazi'de Kayıp Genç Kızın Cansız Bedeni Bulundu

Sultangazi'de Kayıp Genç Kızın Cansız Bedeni Bulundu
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Sultangazi'de 3 gündür kayıp olan 24 yaşındaki Elif A.'nın cesedi evine yakın bir ağaçta asılı halde bulundu. Olayın ardından polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Sultangazi'de 3 gündür kendisinden haber alınamayan genç kızın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de yaşayan Elif A. (24), 1 Nisan'da saat 13.40 sıralarında evden ayrıldı. Bir süre sonra genç kızdan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Bugün sabah saatlerinde genç kız, evinin yakınındaki bir ağaca asılı şekilde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarını yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Elif A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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