Sultangazi'de kaçak silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı

Güncelleme:
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen 3 ev ve 1 iş yeri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süre takibe alındı. Yasa dışı silah ticareti ile ilgili ilçede iz süren polis, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 3 ev ve 1 iş yerine operasyon gerçekleştirdi. Baskında E.K. (59), A.K. (40) ve F.K. (36) yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait 962 mermi ve 30 mermi çekirdeği, 25 kartuş ile A.K.'nin adresinde 3,55 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. serbest bırakılırken, E.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. F.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
