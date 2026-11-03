Sultangazi'de iş yeri sahibinin oğluna silahlı saldırı anı kameraya yansıdı

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Sultangazi'de telefon aksesuarları satan iş yerinin oğluna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Telefon aksesuarları satan bir iş yerinin önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandığı anların detayların ortaya çıktı. Olayın kavga değil silahlı saldırı olduğu öğrenildi. İş yeri sahibinin oğluna yönelik düzenlenen silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı