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Sultangazi'de iş yeri sahibinin oğluna silahlı saldırı anı kameraya yansıdı

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Sultangazi'de iş yeri sahibinin oğluna silahlı saldırı anı kameraya yansıdı Haber Videosunu İzle
Sultangazi'de iş yeri sahibinin oğluna silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
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Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde telefon aksesuarları satan iş yerinin önünde dün akşam silahlı saldırı düzenlendi, iş yeri sahibinin oğlu yaralandı. Saldırının kavga değil iş yeri sahibinin oğluna yönelik olduğu belirtilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de telefon aksesuarları satan iş yerinin oğluna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Telefon aksesuarları satan bir iş yerinin önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandığı anların detayların ortaya çıktı. Olayın kavga değil silahlı saldırı olduğu öğrenildi. İş yeri sahibinin oğluna yönelik düzenlenen silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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