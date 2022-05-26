Önce yakaladılar, sonra araya aldılar! Mahalleliden hırsıza ibretlik meydan dayağı - Haberler

Önce yakaladılar, sonra araya aldılar! Mahalleliden hırsıza ibretlik meydan dayağı
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultangazi'de binanın çatı katında hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, mahalleli tarafından dövüldü. Dayak anı saniye saniye kameraya yansırken hırsız olay yerinden kaçtı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, gündüz vakti girdiği binanın çatı katında hırsızlık yaparken bina sakinleri tarafından yakalandı.
MAHALLELİ HIRSIZI LİNÇ ETTİ
Dışarıya çıkarılan hırsızlık şüphelisi, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Şüpheliyi, çevredekilerden bazıları araya girerek kurtardı. Mahallelinin elinden kurtulan kişi, kaçtı. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa