Sultangazi'de Gençlerin Tehlikeli Oyunu: Aydınlatma Direği Kırıldı
Sultangazi'de iki genç, parkta bulunan aydınlatma direğini çubuklarla kırmaya çalıştı. Olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Gençler, direğin elektrik bağlantısını kesmeye çalıştı.
Sultangazi'de gençler aydınlatma direğini kırarak elektriği kesmeye çalıştı
Gençlerin tehlikeli oyunu kamerada
İSTANBUL - Sultangazi'de iki genç, parkın içinde bulunan aydınlatma direğini ellerindeki çubuklarla kırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, önceki gün gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen iki genç, mahallede bulunan bir parkın içindeki aydınlatma direğine zarar verdi. Ellerindeki sopa ve çubuklarla direğin elektrik bağlantısının bulunduğu kutuyu kırarak kabloları koparmaya çalışan gençler, elektrik bağlantısını kesmeye çalıştı. Gençlerin direğe zarar verdiği anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin ısrarla aydınlatma direğinin elektrik bağlantı kablolarının bulunduğu kapakları kırmaya çalıştıkları görülüyor.