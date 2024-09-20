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Sultangazi'de Freni Boşalan Tır Facianın Eşiğinden Döndü

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Sultangazi'de freni boşalan bir tır, yokuş aşağı kayarak jeneratöre çarpıp park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü: Yokuş aşağı kayan tır park halindeki aracın üzerine düştü

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, araca çarpan tır dron ile görüntülendi

İSTANBUL - Sultangazi'de freni boşalarak yokuş aşağı kayan tır, binanın önündeki jeneratöre çarpıp park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay dün saat 14.00 sıralarında Uğur Mumcu mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çiğköfte imalatı yapan bir fabrikaya malzeme getiren tırın şoförü, aracı park ettikten sonra aşağı indi. Bir süre sonra freni boşan tır, sokağın dik yokuş olması nedeniyle kaymaya başladı. Önce fabrika önündeki jeneratöre çarpan tır, duvarın dibindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirirken, başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemeler yaptı. Kazada zarar gören hafif ticari araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken, duvarı üzerinde kalan tır ise olay yerine çağrılan çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayda ölen ya da yaralananın olmazken, duvar üzerindeki tır drone kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de Freni Boşalan Tır Facianın Eşiğinden Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa

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