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Sultangazi'de eşini ve kızını öldürüp intihar etti

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Sultangazi'de yaşayan Hayrettin Kırbaş, eşi Hatica Kırbaş ve kızı Zeliha Kırbaş'ı av tüfeğiyle öldürdü ve ardından intihar etti. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Kırbaş'ın, tartıştığı eşi ve kızını evdeki av tüfeğiyle vurduğu, daha sonra da intihar ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapısı kilitli olan dairenin içerisinde üç kişinin cansız bedenini buldu. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, hayatını kaybedenlerin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SULTANGAZİ'de Hayrettin Kırbaş (70), eşi Hatica Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş (46) 'ı av tüfeğiyle öldürüp intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Hayrettin Kırbaş, eşi Hatice Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş (46) ile tartıştı. Tartışma sonrası Kırbaş, evdeki av tüfeğini alıp önce eşini ardından da kızını öldürüp intihar etti. Silah seslerini duyanlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapısı kilitli olan daireye özel harekat polisleri eşliğinde girildi. Ekipler, evdekilerin hayatını kaybettiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Sultangazi'de eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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