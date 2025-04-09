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Sultangazi'de Düğün Salonunda Kavga: Olay Sokakta Devam Etti

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Sultangazi'de bir düğün salonunda başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultangazi'de düğün salonu karıştı, kavga sokağa taştı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de önceki akşam yaşanan olayda düğün salonunda davetliler arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kavgaya dönüşünce sokağa taşarken, polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirdi. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre düğün salonunda davetliler arasında sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Düğün salonu içerisinde taraflar arasında başlayan kavga sokağa taştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirdi.

Düğün salonu içerisinde başlayan ve daha sonra sokağa taşan kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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