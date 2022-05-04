Arkadaşını bacağından bıçaklayınca olanlar oldu! Öfkeli aile zanlıyı linç etmek istedi

Tartışmaya giren 2 arkadaş, daha sonra kavga etti. Kavga sırasında Yılmaz H., (16) yanında getirdiği bıçağı çıkararak, Abdulkadir K.'yı (17) bacağına sapladı. Yılmaz H., koşarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Abdulkadir K.'nın yardımına ise çevredekiler koştu.

BIÇAKLANAN ŞAHSIN YAKINLARI YILMAZ'I LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Bu sırada olay yerinin yakınında bulunan Abdulkadir K.'nın akrabaları ve arkadaşları, Yılmaz H.'yi kovalamaya başladı. Yılmaz H., bir iş yerine sığındı. Elinde sopa ve tahtlarla iş yerinin önüne gelen grup, Yılmaz H.'yi linç etmek istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Yılmaz H.'yi kurtararak, gözaltına aldı.

YARALANIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralı Abdulkadir K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdulkadir K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa