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Sultangazi'de boyaların depolandığı alanda yangın çıktı

Sultangazi'de boyaların depolandığı alanda yangın çıktı
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Sultangazi'de avize imalatı yapılan bir iş yerinin dış bölümünde toz boyaların tutuşmasıyla yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Sultangazi'de avize imalatı yapılan bir iş yerinin dış bölümünde bulunan toz boyaların tutuşmasıyla çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Avizeciler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avize imalatı yapan bir iş yerine ait dış bölümde bulunan toz boyaların depolandığı alanda çıktı. Tutuşan boyaların yanmasıyla kısa sürede yoğun siyah duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Daha sonra bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Öte yandan yangının yükselen alevleri ve gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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