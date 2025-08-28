Sultangazi'de Aranan Şüpheli Yakalandı, Evinde Silah Stoku Bulundu

Güncelleme:
Olay, 22 Ağustos günü Sultangazi ilçesinde meydana geldi. Merkez Camii önünde saat 20.30 sıralarında devriye görevi yapan polis ekiplerinin yanına gelen bir şahıs, Cebeci Mahallesi'ndeki bir evde daha önceden tanıdığı bir şahsın çok sayıda silah bulundurduğunu ve silah ticareti yaptığını söyledi. Polis ekipleri, söz konusu şahsın Serdal P. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs', 6 adet 'ruhsatsız silah bulundurma', 5 adet 'kasten yaralama', 2 adet 'mala zarar verme' olmak üzere 14 suç kaydının olduğu belirlendi. Savcılıktan alınan arama kararı ile şüphelinin evinde yapılan aramada 9 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet boş şarjör, 367 adet tabanca fişeği, 945 adet şarjör alt kapağı, 39 adet yay ve mili, 40 adet kabza kapağı ve 1 adet silah gövdesi ele geçirildi. Şüphelinin polis ekiplerince yapılan sorgulamasında hakkında aranma kararı olduğu da tespit edildi. Şüpheli Serdal P.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
