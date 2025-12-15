Sultangazi'de iki kişi arasındaki kavgaya aileler dahil oldu: Ortalık savaş alanına döndü

Sultangazi'de alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs ile sürücü arasında çıkan tartışma ailelerin de katıldığı tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı olay anı anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, seyir halinde olan bir sürücü ile alkollü olan bir şahıs arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Olaya akrabaların da dahil olmasıyla mahalle savaş alanını aratmazken, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Etraftaki komşuların endişeyle izlediği kavga, cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan kadın bir polis memurunun, yaralı ve alkollü olduğu iddia edilen şahsı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişilerin, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldükleri öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL