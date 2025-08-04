Sultangazi'de 6. Kattan Düşen Adam Ağır Yaralandı

Sultangazi'de 6. Kattan Düşen Adam Ağır Yaralandı
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Sultangazi'de bir tekstil işçisinin 6. kattaki işyerinin penceresinden düşmesi sonucu ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olayda çocuğun babasının başında ağlaması dikkat çekti.

Sultangazi'de bir kişi, 6. kattaki işyerinin pençesinden düşerek ağır yaralandı. Yerde kanlar içerisinde yatan babasının başucunda ağlayan çocuk acı olayı yakınlarına haber verirken, ambulansla hastaneye kaldırılan adamın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.40 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi N Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre tekstil firmasında çalışan şahıs, bilinmeyen bir nedenle 6. kattaki işyerinin penceresinden düştü. Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine koşan çocuk, babasının başında ağlayarak acı haberi yakınlarına haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri intihar iddiaları üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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