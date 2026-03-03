Haberler

Sultangazi'de 6 katlı binada yangın paniği yaşandı, 2 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Sultangazi'de bir binanın çatı katındaki dairede çıkan yangında 4 kişi mahsur kaldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de 6 katlı bir binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. İçeride mahsur kalan 4 kişiden 2'si dumandan etkilenirken, ailesini kurtarmaya çalışan şahıs hafif şekilde yüzünden yaralandı. 3 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2511 Sokak'ta meydana geldi. Sultangazi'de 6 katlı bir binanın çatısındaki dairenin girişinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükselirken, yangın paniğe neden oldu. Binadakiler can havliyle dışarı çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşlı çift, oğlu ve gelini içeride mahsur kaldı. Binanın altında dükkanı bulunan diğer oğlu Sebahattin Çakır, ailesini kurtarmak için yangın söndürme tüpünü de alarak üst kata çıktı. Bu sırada içeride mahsur kalanları kurtarmaya çalışan Sebahattin Çakır yüzünden hafif şekilde yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, aileyi de dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 2 kişi ve yüzünden yaralanan Çakır olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairede büyük çapta hasar meydana gelirken, binanın çatı kısmının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise dron kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
