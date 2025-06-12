Sultangazi'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Sultangazi'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde çıkan yangın, 2 binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni incelenecek.

Sultangazi'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. 2 binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yanan çatılar dronla görüntülendi.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan 2 binanın çatısına da sıçradı. Bina sakinleri ise yangını fark eden ve ihbarda bulunan vatandaşlar tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken 3 binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması ve yanan çatılar dronla havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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