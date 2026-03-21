Haberler

Sultangazi Cebeci Tüneli'nde art arda iki kaza: 9 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi Cebeci Tüneli giriş ve çıkışında meydana gelen iki trafik kazasında toplamda 9 kişi yaralandı. İlk kaza, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleşti. İkinci kazada ise bir otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmasıyla oluştu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sultangazi O-7 Karayolu Ankara istikametinde Cebeci Tüneli girişine yakın bir noktada saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EV 2029 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin bölgede çalışmalar sürerken, bu kez tünel çıkışında ikinci bir kaza meydana geldi. S.D. yönetimindeki 16 HCM 12 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan araca, aynı yönde ilerleyen gece bekçisi S.S. idaresindeki 34 BRY 091 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada sürücü S.D. hafif yaralanırken, araçta bulunan 2 kadın yolcu da sıkıştı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kazalarda yaralanan toplamda 9 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazalar nedeniyle bölgede trafik bir süre aksarken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri olaylarla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

