Sultanbeyli'de Trafik Kazası: Araç Yangını ve Devriilen Elektrik Direği

Sultanbeyli'de meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri alev alırken, elektrik direği ise yola devrildi.

Kaza, Sultanbeyli Kurnaköy Ömerli Yolu Anadolu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki araç kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından bir araçta yangın çıktı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği caddeye devrilirken, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araç yangını kontrol altına alınırken trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL