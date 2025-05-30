Sultanbeyli'de Silahlı Soygun Girişimi

Sultanbeyli'de Silahlı Soygun Girişimi
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Sultanbeyli'de bir kuyumcu dükkanına giren maskeli ve silahlı soyguncu, çalışanları tehdit ederek altınları poşetlemeye zorladı. Müşterilerin panik içinde kaçtığı olayda, bir çalışan soyguncuya sandalye fırlatarak müdahalede bulundu. Soyguncu, paniğe kapılarak dükkanı boş elleriyle terk etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultanbeyli'de bir kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli eli silahlı şahıs, silahını kuyumcudaki çalışanlara doğrultarak silahlı soygun girişiminde bulundu. Dükkandaki müşteriler panikle kaçarken kuyumcudaki bir çalışan, soyguncuya sandalye fırlattı. Panikleyen soyguncu eli boş şekilde dükkandan kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli'de Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında geçtiğimiz gün yaşandı. İddiaya göre, içeride müşterilerin de olduğu kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli, eli silahlı şahıs, dükkanda bulunan çalışanlara önce silahını ardından elindeki poşeti doğrulttu. Silahlı soygun girişimine tanık olan müşteriler panikle dükkandan kaçıştı. Bir kadın müşteri ise soğukkanlı bir şekilde önce tezgah üzerinde bulunan parasını, ardından yere bıraktığı market poşetlerini alıp çocuğuyla beraber dükkandan ayrıldı.

Altınların poşete doldurulmasını isteyen soyguncu, çalışanlara silah doğrultup tehditler savurdu. Dükkandaki panik butonuna basan bir çalışan, hemen ardından üzerine sandalye fırlatarak soyguncuyu kaçırmaya çalıştı. Panikleyen şüpheli hırsızlık için girdiği dükkandan eli boş şekilde kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay ile ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin soygun girişiminde bulunan şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Öte yandan, kuyumcu dükkanında yaşanan silahlı soygun girişimi dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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