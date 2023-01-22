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Sultanbeyli'de park halindeki aracı kundaklayan şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Sultanbeyli'de park halindeki aracı kundaklayan şahıs tutuklandı

Sultanbeyli'de sokak içerisinde park halinde bulunan bir aracı kundakladığı tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultanbeyli'de sokak içerisinde park halinde bulunan bir aracı kundakladığı tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ocak'ta Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde sokak içerisinde park halinde bulunan bir aracın kundaklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yeri ve çevresindeki kameraları inceleyen ekipler, bir şahsın olay yerine motosiklet ile geldiğini ve aracı yaktıktan sonra olay yerinden motosiklet ile kaçtığını belirledi. Kamera görüntü tespitinden eşkal bilgilerinden olayı gerçekleştirenin K.D.(26) isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili yapılan incelemede, K.D.(26) isimli şahsın ağabeyi olan F.E.D isimli şahsın, kundaklanan araç sahibi M.A.'nın babasının evinde bir süre kiracı olarak oturduğu, kiralık evden mağdur şahsın babasının zoruyla çıkartılan F.E.D.'nin kundaklama olayını kardeşine yaptırdığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 19 Ocak'ta farklı adreslere yapılan operasyonlarda, K.D.(26) ve F.E.D isimli şahıslar muhafaza altına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise, 1 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek ve 0,8 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

1 şüpheli tutuklandı

Kundaklama olayında kullanılan motosikleti parçaladıkları belirlenen K.D.'nin kardeşi K.D.(32) ve K.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan K.D.(32) ve K.K. "Resmi Belgede Sahtecilik", "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. "6136 SKM" ve "Nitelikli Mala Zarar Verme" suçlarından yakalanan F.E.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, kundaklama olayını gerçekleştiren K.D.(26) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli Battalgazi Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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