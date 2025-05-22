Sultanbeyli'de Lise Öğrencisi Okul Bahçesinde Arkadaşını Bıçakladı

Sultanbeyli'de Lise Öğrencisi Okul Bahçesinde Arkadaşını Bıçakladı
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Sultanbeyli'de lise öğrencisi, aralarındaki husumet nedeniyle okul bahçesinde arkadaşını bıçaklayarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı... O anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de lise öğrencisi aralarında husumet bulunduğu öne sürülen arkadaşını okul bahçesinde bıçakla yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teneffüs sırasında 11. sınıf öğrencisi, aralarında husumet olduğu ileri sürülen arkadaşını bıçakladı. Yaralanan öğrenci yere yığılırken, saldırgan öğrenci olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan öğrenci, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan lise öğrencisi adliyeye sevk edildi. Yaşanan olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, öğrencinin arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçması ve diğer öğrencilerin de peşinden koşması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - 3.Sayfa
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