Sultanbeyli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaçlık Alana Uçtu

Sultanbeyli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaçlık Alana Uçtu
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Y.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Hafif yaralanan sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Sürücü hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.Ç. idaresindeki 34 CME 503 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Araç içerisinde sıkışan sürücü, vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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