Üye Girişi
Haberler

Sultanbeyli'de Kömürlük Yangını Mahalleliyi Korkuttu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de bir evin kömürlüğünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm kömürlüğü sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çıkan yangın ise mahalleliyi korkuttu.

Sultanbeyli'de bir evin kömürlüğünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm kömürlüğü sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çıkan yangın ise mahalleliyi korkuttu.

Yangın, İstanbul Sultanbeyli ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Aktutan Caddesi üzerinde saat 22.10 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, tek katlı bir evin arka tarafında bulunan kömürlükte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm kömürlüğe sıçradı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat müdahale ederek söndürdü. Yangında kimse zarar görmedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultanbeyli istanbul 3-sayfa İtfaiye Olay İtfaiye Güvenlik İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Aydemir Akbaş çocuğu var mı? Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş öldü mü, vefat mı etti,? Trabzonspor St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş Lugano hangi kanalda yayınlanacak? Tete Gol izle! Ajax 0-1 Panathinakos 89' Tete gol izleme linki! Etna Yanardağı patladı mı, Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede? 16 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 16 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25? 2024-25 Sezonu Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman? Kadir Sağlam kimdir? Kadir Sağlam hangi takımlı nereli, kaç yaşında? Direnç Tonusluoğlu kimdir? Direnç Tonusluoğlu hangi takımlı nereli, kaç yaşında? MasterChef Ropa Vieja tarifi! En güzel Ropa Vieja tarifi! Ropa Vieja tarifi nasıl yapılır? Ropa Vieja için malzemeler! MasterChef Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi! En güzel Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi! Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi nasıl yapılır? MasterChef Kokoda tarifi! En güzel Kokoda tarifi! Kokoda tarifi nasıl yapılır? Kokoda için malzemeler! Manisa yangın söndü mü? 15 Ağustos Manisa yangın son durum ne? Bolu yangın söndü mü? 15 Ağustos Bolu yangın son durum ne? MasterChef Beef Patties tarifi! En güzel Beef Patties tarifi! Beef Patties tarifi nasıl yapılır? Beef Patties için malzemeler! Çanakkale yangın söndü mü? 15 Ağustos Çanakkale yangın son durum ne?
title