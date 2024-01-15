Sultanbeyli'de düğün salonunda silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Sultanbeyli'de sevdiği kız ve ailesi tarafından reddedilen şahıs, bir düğün salonunda tabancayla önce genç kızı vurdu, ardından da kendi kafasına ateş etti. Genç kız ağır yaralanırken silahlı saldırgan ise hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaralı şahsın yerde kanlar içerisinde yerde yattığı görülüyor.

GENÇ KIZI VURUP İNTİHAR ETTİ

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendini kafasından vuran Ahmet Taşan'ı da bir hastaneye kaldırdı. Ahmet Taşan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI