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Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı

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İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi eski çalıştığı kasap dükkanına, işten çıkarken tazminatını alamadığı için uzun namlulu silahla saldırdı. Saldırgan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde eski iş yerine silahla ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adil Mahallesi Bosna Bulvarı'ndaki iş yerine uzun namlulu silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı

İŞTEN ÇIKARKEN TAZMİNATINI ALAMAMIŞ

Şüphelinin, iş yerinin eski çalışanı M.S.G. (38) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin, dükkan sahibi B.A. ile arasında alacak meselesi olduğu belirlendi. Şahsın, işten çıkarken tazminatını alamadığı iddia edildi.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Sultanbeyli İstanbul 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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