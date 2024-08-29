Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde eski iş yerine silahla ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adil Mahallesi Bosna Bulvarı'ndaki iş yerine uzun namlulu silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İŞTEN ÇIKARKEN TAZMİNATINI ALAMAMIŞ

Şüphelinin, iş yerinin eski çalışanı M.S.G. (38) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin, dükkan sahibi B.A. ile arasında alacak meselesi olduğu belirlendi. Şahsın, işten çıkarken tazminatını alamadığı iddia edildi.