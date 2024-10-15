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Sultanbeyli'de Eşinden Ayrılan Adam Sinir Krizi Geçirip Evi Ateşe Verdi

Sultanbeyli'de Eşinden Ayrılan Adam Sinir Krizi Geçirip Evi Ateşe Verdi
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Sultanbeyli'de boşanan Muharrem K., sinir krizi geçirerek evdeki eşyaları sokağa atıp evi ateşe verdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

Sultanbeyli'de eşinden ayrılan Muharrem K. isimli şahıs sinir krizi geçirip evdeki tüm eşyaları sokağa atıp ardından da evi ateşe verdi. Polis ekipleri ve özel harekat polislerinin müdahalesiyle şahıs gözaltına alındı.

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, eşinden ayrılan Muharrem K. isimli bir şahıs sinir krizi geçirerek evdeki tüm eşyaları sokağa atmaya başladı. Son ses müzik açan şahıs alkol alıp yaşadığı evi de ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, özel harekat polisleri ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ortalığı birbirine katan Muharrem K.'yi polis ekipleri ve özel harekat polisleri eve girerek gözaltına aldı. Yaşanılan olayın ardından polis ekipleri detaylı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultanbeyli Güvenlik istanbul İtfaiye 3-sayfa Yaşam Polis Olay

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