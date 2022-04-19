Polislerin dalgınlığından faydalanan kişi, ekip otosundan böyle kaçtı

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, durdurdukları S.Ö. isimli kişiyi emniyete götürmek istedi.

Üst aramasının ardından polis aracına bindirilen kişi, iki polis memurunun aynı araca geçmesinin ardından kapıyı açıp hızla uzaklaştı.

OLAYDAN SONRA EMNİYETE GELDİ

Olaydan kısa bir süre sonra Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliğine geldiği ve herhangi bir suçtan aranmadığı belirtilen S.Ö, işlemlerinin ardından emniyetten ayrıldı.

KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Yürütülen bir çalışmayla ilgili bilgisine başvurmak için emniyete götürülmek istendiği bildirilen S.Ö'nün kaçma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Söz konusu görüntülerde, üst aramasının ardından ekip otosuna bindirilen S.Ö, polislerin de araca binmesini bekledikten sonra kapıyı açarak kaçtığı anlar yer alıyor.

AA / 3. Sayfa