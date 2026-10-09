Sultanbeyli'de dron destekli operasyonda 246,9 gram esrar ele geçirildi, 3 tutuklandı

Sultanbeyli'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda şüpheli bir araçta yapılan aramada 246,9 gram esrar ve 20 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçilmesine yönelik dron destekli çalışmalarda, 4 Ekim'de Şeyhli Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerinde toplam 9,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilere uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen R.A. (17) ile E.A. (23) ve M.Ö. (24) da, araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Araçta ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 246,9 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 20 bin TL nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu kullanmaktan yakalanan 5 kişi haklarında TCK-191 suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şahıs TCK-188 suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı