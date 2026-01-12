Haberler

Sultanbeyli'de istinat duvarı aracın üzerine çöktü

Sultanbeyli'de istinat duvarı aracın üzerine çöktü

Sultanbeyli'de bulunan Aytop Gıda Sanayi Sitesi'ndeki istinat duvarının çökmesi sonucunda bir araç hasar gördü. Yağış nedeniyle toprak kayma riski olduğu bildirilirken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sultanbeyli'de çöken istinat duvarı paniğe neden oldu. Olayda bir araç hasar görürken, yağış nedeniyle toprağın kayma riskinin olduğu aktarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Rami Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan Aytop Gıda Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de benzer şekilde çöktüğü öne sürülen istinat duvarı çöktü. Duvarın bitişikteki tek katlı binaya doğru yıkılması çevredeki vatandaşlarda paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Duvar parçaları ve düşen ahşap paletler, park halindeki bir araçta da maddi hasara neden oldu. Ekiplerin ilk incelemelerinin ardından zeminin boş olması nedeniyle toprak kayması riskinin bulunduğu belirtildi.

Çöken duvar havadan görüntülenirken, ekipler tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

