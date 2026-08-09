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Sultanbeyli'de AVM'de Gece Yangını

Sultanbeyli'de AVM'de Gece Yangını
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Sultanbeyli'de bir alışveriş merkezinde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının klimaların bulunduğu bölümde başladığı ve dış kısma yayıldığı belirtildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler iç kontrollerde bulundu.

Sultanbeyli'de gece saatlerinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Yangın saat 04: 14'te Sultanbeyli'de bulunan bir alışveriş merkezinde çıktı. Alışveriş merkezinde alınan bilgiye göre klimaların olduğu bölümde alevli yanma meydana geldiği belirlendi. Yangının kısa sürede büyüyerek alışveriş merkezinin dış kısmına yayılması ile ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından alışveriş merkezinin iç kısımlarında da kontroller yapılırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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