Sultanbeyli'de AVM'de Gece Yangını

Sultanbeyli'de gece saatlerinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Yangın saat 04: 14'te Sultanbeyli'de bulunan bir alışveriş merkezinde çıktı. Alışveriş merkezinde alınan bilgiye göre klimaların olduğu bölümde alevli yanma meydana geldiği belirlendi. Yangının kısa sürede büyüyerek alışveriş merkezinin dış kısmına yayılması ile ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından alışveriş merkezinin iç kısımlarında da kontroller yapılırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı